Путин после 2018: рассказ о нации, которая пережила мрачный век (часть 4)

Путин и Трамп в 2018 году

Продолжение первой, второй и третьей части

Некоторые западные эксперты считают, что Путин хотел поменять президента Америки. Однако это предположение больше напоминает невероятную сказку, мало кто в нее верит. Некоторые представители запада считают, что в 2015 году появились доказательства, которые подтверждают, что Путин готовился к осуществлению этого замысла. И они считают, что Путину удалось это сделать. После того как стали известны результаты президентских выборов в США , американский литературный журнал «Атлантик» опубликовал статью «Путин — азартный игрок перед лицом трудностей!» В статье было описано, как эта абсурдная теория могла быть приведена в жизнь, а именно говорилось о том, что изготовление фальшивых документов, утечка информации и действия хакеров погрузили США в полный хаос.

Высокопоставленные чиновники администрации Обамы , которые первыми узнали об этом, отметили, что эти действия не были запланированными. Они считают, что русские используют любые методы и только потом смотрят на их эффективность. По заявлениям бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера , Путин, потратив очень мало денег, а именно 200 миллионов долларов, смог успешно провести такое громкое мероприятие.

На протяжении более десяти лет американцы гордились своими политическими средствами, в которых они добились совершенства, а именно создавать хаос, насаждать демократию и способствовать смещению правительства в других странах. Даже самым великим фантастам было бы трудно представить, что Путин будет использовать такие методы для своей мести, и неважно, были они запланированы или нет. Расследование связей Трампа России до сих пор продолжается. Однако будет сложно найти такие доказательства, как в похожем Уотергейтском скандале. Но стоит отметить, что этот инцидент привел к невосполнимым социальным потрясениям и расколом в партии.

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке

В условиях, когда Путин снова выиграл президентские выборы, неважно какое будет решение, Путин останется неприкосновенным. После того как Трамп стал президентом США, спокойствие и уверенность Путина демонстрировали, что он полностью доволен изменениям в отношениях США и России. Пусть даже конгресс США относится враждебно к российским вооруженным силам, пусть даже Россия столкнулась с новыми санкциями, пусть даже Трамп, как и его предшественник,

постоянно критикует Россию и Путина, однако Путин сохраняет спокойствие и невозмутимость, ведь он никогда не рассчитывал на быстрое улучшение отношений

между США и РФ.

Для Путина победа Трампа означала, что русский народ, возможно, будет меньше беспокоиться за свою национальную безопасность, которую Россия испытывала на протяжении долгого времени. Основная цель Трампа заключается в создании однополярного мира. Путин уделяет большое внимание этому вопросу. Президента США уж слишком заботит польза от мирового господства. Он готов торговаться со своими союзниками ради того, чтобы окупить свои инвестиции, вложенные во власть и могущество. Трампа не заботит потерянное стратегическое пространство, он не берет во внимание альтернативную стоимость, ему совершенно безразлично отношение его союзников, которые были на стороне США на протяжении полувека.

На Генеральной Ассамблеи ООН и на конференции Ассоциации стран Юго-Восточной Азии Дональд Трамп много раз повторял, что США, возможно, будут сокращать свое военное присутствие в других странах. «Как президент США, я буду всегда ставить Америку на первое место. Как и вы, лидеры своих стран, будете всегда ставить свои страны на первое место». Трамп считает, что весь мир основан на рыночной экономики. Система международных отношений, основанная на идеи «все для меня» и «всеобщее благополучие» — проекция экономических убеждений в международной политике. Если каждый гражданин станет самостоятельным и будет подчиняться законам общества, то по теории Гоббса, все люди будут получать максимальную пользу от свободной конкуренции.

Россия больше других стран хочет добиться такого состояния. На протяжении многих лет Путин всеми силами старался объяснить США пользу от многополярного мира. Однако Путин рассказывал об этом, основываясь на примерах из истории России и логики своего народа, а Трамп полагался на свои инстинкты финансового магната с Уолл-Стрит. Америка никогда полностью не откажется от политики утилитаризма, однако Путин почувствовал, что при Трампе больше не будет такой жесткой политики сдерживания. Путину не удавалось достичь этого во время правления предшественников Трампа. Если ситуация ухудшится, то всегда можно прибегнуть к переговорам. Трамп всегда готов на переговоры. Даже Ким Чен Ын может провести переговоры с Трампом! Разве после этого может быть что-то невозможное?

На самом деле, в США всегда были силы, которые хотели восстановления отношений между США и Россией. Во время переходного периода между выборами и инаугурацией Трампа, Киссинджер заявил о возможности стратегической сделки с Россией. И объектом этой сделки будет Китай , который наращивает свою мощь. Профессор истории Гарвардского университета Нил Фергюсон считает, что США, Китай и Россия сформировали авторитарный союз, польза от которого заключается в том, что он привнес некий порядок в этом мир. В таких условиях очень сложно разразиться новой войне.

Расследование связей администрации Трампа и России препятствует улучшению отношений между США и РФ. Когда дружба между двумя лидерами стран стала невозможной, Трампа охватили гнев и возмущение, которое он направил против демократической партии США. Однако реакция Путина была другой: он ничего не предпринимал, а только выжидал. Он спрятался в Кремле и спокойно наблюдал за Трампом, который ежедневно был занят внутренними распрями в США. Трамп приложил все свои силы для решения проблем внутриполитической борьбы, СМИ и торговли.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты по-прежнему контролируют изменения в отношениях между США и Россией, но структурная логика этих двусторонних отношений в определенном смысле определяется Россией. Эти отношения имеют тесную связь с российской чувствительной, меланхолической культурой. Если Трамп в определенной степени сможет успокоить Путина, заставить его улыбаться, то, возможно, отношения между США и России претерпят сильные изменения. Однако, возможно, на это потребуется много времени. Несмотря на то, что это уже четвертый президентский срок Путина, однако он моложе Трампа на шесть лет, и Путин гораздо лучше разбирается в политических вопросах, чем его коллега. В отличие от прошлого, где Россия была в зависимом положении, время на этот раз идет на пользу России.

Когда в России происходили выборы президента, правительство Трампа сконцентрировало практически все свое внимание на торговой войне. В этой торговой войне характер бизнесмена Трампа проявился полностью. Своим союзникам, а именно Европейскому союзу Японии , он предоставляет льготы в обмен на то, что они пойдут на компромисс и согласятся, как и раньше полностью подчиняться США. СМИ Соединенных Штатов заняты своими догадками о том, кто следующий покинет свой пост в Белом доме. Или стараются найти новый способ, как высмеять своего демократически выбранного президента. Переизбрание Путина не шокировало людей так, как расследование связей администрации Трампа и России. Такое событие кажется вполне нормальным для страны, которую все презирают.

Давайте напоследок вернемся к Кеннану и его политике сдерживания. В заключение к своей длинной телеграмме Кеннан процитировал роман «Будденброки. История гибели одного семейства», написанный Томасом Манном , где говорилось, что люди в самых тяжелых ситуациях стараются казаться счастливыми и процветающими. В этом романе семья Будденброки сравнивалась со звездой, свет от которой еще был виден на Земле, однако звезда сама уже прекратила свое существование. Кеннан был уверен в новом политическом курсе Вильсона и Рузвельта. Кеннан, находясь на пороге холодной войны, задавался вопросом: «Неужели то чувство разочарования, которое исходит от Запада по отношению к Кремлю, не станет тем исчезающим светом звезды, прекратившей свое существование?»

Сейчас этим вопросом задается сам Путин.