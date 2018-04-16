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В Совфеде призвали США «включить голову»
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В Совфеде призвали США «включить голову» и сесть за стол переговоров 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Западу что нельзя разбрасываться словами, когда есть ядерное оружие, передает НСН.
"Нашим партнерам просто надо включить голову. Они немного заигрались. Настолько уже увлеклись противостоянием с Россией и набором собственных очков в глазах избирателей, своих партий и так далее, что они, по-моему, забыли, что играют с огнем. Что же мы сейчас воюем не с копьями и стрелами?
Сейчас страны имеют ядерное оружие, тяжелейшее и мощнейшее. Нельзя так рисковать и разбрасываться словами. Надо садиться за стол переговоров. Единственный путь к миру — это только через переговоры. Все другие варианты заканчиваются трагически", — заявил сенатор.
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