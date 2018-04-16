Клинцевич: войны не будет

"В этих условиях, конечно, идет проверка российской реакции. Я сегодня абсолютно убежден в том, что те специалисты, которые представляют военные ведомства стран НАТО, включая Соединенные Штаты Америки, отлично понимают, что Россия смотреть на это просто так не будет, что это может перерасти в серьезный конфликт.

Я уверен, что никакой атаки, особенно, которая может нанести ущерб Российской Федерации, или могут погибнуть военнослужащие Российской Федерации, не будет. Я в этом абсолютно убежден. Иначе мы поставим мир на грань войны", — сказал сенатор.