Названа дата инаугурации Путина

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Инаугурация Путина пройдет 7 мая 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая, передает НСН.
Это подтвердил председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности кабинета министров за прошедшие шесть лет.
По словам Медведева, после вступления в должность президента на новый срок правительство сложит свои полномочия согласно Конституции.
Дату инаугурации подтвердили и в Кремле.
"Да", — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли дата инаугурации назначена на 7 мая.
Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин победил, набрав 76,69% голосов.
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