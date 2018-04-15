Названа дата инаугурации Путина

Инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая, передает НСН.
Это подтвердил председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности кабинета министров за прошедшие шесть лет.
По словам Медведева, после вступления в должность президента на новый срок правительство сложит свои полномочия согласно Конституции.
Дату инаугурации подтвердили и в Кремле.
"Да", — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли дата инаугурации назначена на 7 мая.
Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин победил, набрав 76,69% голосов.