Названа дата инаугурации Путина

Инаугурация Путина пройдет 7 мая

Инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая, передает НСН.

По словам Медведева, после вступления в должность президента на новый срок правительство сложит свои полномочия согласно Конституции.

Дату инаугурации подтвердили и в Кремле.

"Да", — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли дата инаугурации назначена на 7 мая.

Выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин победил, набрав 76,69% голосов.