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Саммит Лиги арабских государств осудил власти Сирии
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Саммит Лиги арабских государств осудил власти Сирии 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главы стран саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) осудили применение химического оружия правительством Сирии и потребовали международного расследования, передает РИА «Новости». об этом
"Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа", — заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Британии и Франции.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал международного расследования информации о применении химического оружия в Сирии.
Саммит ЛАГ проходит в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.
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