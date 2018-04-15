Саммит Лиги арабских государств осудил власти Сирии

Адель аль-Джубейр. "Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа", — заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии

Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США , Британии и Франции

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал международного расследования информации о применении химического оружия в Сирии.

Саммит ЛАГ проходит в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.