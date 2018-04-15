Ханс Бликс предостерегает от новой войны

Россией. Бывший высокопоставленный шведский дипломат, Ханс Бликс , говорит, что западная атака против Сирии будет явным нарушением норм международного права ООН и будет способствовать возникновению «очень опасной ситуации» в отношениях между США

«Нападение США при поддержке Великобритании Франции станет нарушением устава ООН, в котором говорится, что государства не имеют права использовать насилие в отношении целостности других стран за исключением тех случаев, когда речь идет о самообороне или с одобрения Совета Безопасности ООН », — говорит он в беседе с Klassekampen.

Бликс подчеркивает, что американское нападение на Сирию на сегодняшний день не удовлетворяет ни одному из подобных критериев.

«Удивительно, что не все указывают на это», — говорит 89-летний дипломат.

Печальный опыт

Именно Бликс возглавлял инспекции ООН в Ираке накануне войны 2003 года. Как следователь ООН в Ираке Бликс принимал участие в разоблачении того, что интервенция США в 2003 году происходила на фоне лжи о том, что Саддам Хуссейн обладает оружием массового уничтожения.

«Что касается меня, то у меня есть большой опыт в том, что касается якобы имевшихся доказательств, которых, как впоследствии выяснялось, не существовало», — говорит он.

Один из ответственных за вторжение тогда в Ирак был представитель США в ООН при Джордже У. Буше, Джон Болтон . На этой неделе он занял пост советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

— А что вы думаете о том, что Болтон теперь один из тех, кто должен будет давать Трампу советы в этой крайне напряженной ситуации?

— Это весьма настораживает. Как говорят многие в США, нет такой войны, которая бы Болтону не понравилась. Он заявил, что одна лишь только мощь США дает им право решать, что легитимно, а что нет.

Ситуация нагнетается

Эскалация в Сирии последовала за обвинениями в том, что режим Асада стоял за химической атакой в Думе в прошлую субботу. Именно на это событие и ссылается Бликс, когда говорит об отсутствии доказательств.

«Я не исключаю, что режим Асада несет ответственность, но пока никаких доказательств этого нет. Асад пригласил Организацию по запрещению химического оружия , и надо дождаться результатов ее расследования. Но, похоже, для США это не играет никакой роли, США вновь назначают себя мировым жандармом», — говорит Бликс.

Трамп и мэй уверены

Предшественник Мэй, Дэвид Кэмерон , неожиданно услышал «нет» от своих же однопартийцев в Палате общин , в аналогичной ситуации в связи с газовой атакой в Восточной Гуте в 2013 году.

Возможно, Мэу вспомнила Кэмерона, когда она, по словам источников ВВС, отказалась от рассмотрения этого дела в Вестминстере

Ханс Бликс находит утешение в том, что министр обороны США Джеймс Мэттис проявляет «несколько большую осторожность».

Пентагон «готов содействовать военными решениями, если они будут целесообразны», подчеркнул в среду министр обороны Мэттис. США тогда по-прежнему рассматривали донесения разведки, по словам Мэттиса, возможно, сообща с Великобританией и Францией, которые вчера провели заседания штабов, посвященные их возможному участию в ударе США.

«Окончательное решение еще не принято», — заявила Сара Сандерс на пресс-конференции в Белом доме в среду. Она указала также на то, что Трамп не назвал никакие сроки.

Он не верит в масштабное вторжение

Бликс говорит, что ракетный удар по Сирии, как и тот, что Трамп предпринял год тому назад, ничего не изменит на поле брани.

«Асад пользуется поддержкой России, Ирана «Хезболлы» , а это никакими ракетами не изменить», — подчеркивает он.

Бликс не верит в масштабное вторжение со стороны США.

«Риск конфронтации с Россией — по-прежнему важный фактор. Со стороны Трампа много бряцания оружием, но я не думаю, что он хочет большой конфликт с русскими».

Россия предупреждает