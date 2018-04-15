Ханс Бликс предостерегает от новой войны 

Бывший высокопоставленный шведский дипломат, Ханс Бликс, говорит, что западная атака против Сирии будет явным нарушением норм международного права ООН и будет способствовать возникновению «очень опасной ситуации» в отношениях между США и Россией.
«Нападение США при поддержке Великобритании и Франции станет нарушением устава ООН, в котором говорится, что государства не имеют права использовать насилие в отношении целостности других стран за исключением тех случаев, когда речь идет о самообороне или с одобрения Совета Безопасности ООН», — говорит он в беседе с Klassekampen.
Бликс подчеркивает, что американское нападение на Сирию на сегодняшний день не удовлетворяет ни одному из подобных критериев.
«Удивительно, что не все указывают на это», — говорит 89-летний дипломат.
Печальный опыт
Именно Бликс возглавлял инспекции ООН в Ираке накануне войны 2003 года. Как следователь ООН в Ираке Бликс принимал участие в разоблачении того, что интервенция США в 2003 году происходила на фоне лжи о том, что Саддам Хуссейн обладает оружием массового уничтожения.
«Что касается меня, то у меня есть большой опыт в том, что касается якобы имевшихся доказательств, которых, как впоследствии выяснялось, не существовало», — говорит он.
Один из ответственных за вторжение тогда в Ирак был представитель США в ООН при Джордже У. Буше, Джон Болтон. На этой неделе он занял пост советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.
— А что вы думаете о том, что Болтон теперь один из тех, кто должен будет давать Трампу советы в этой крайне напряженной ситуации?
— Это весьма настораживает. Как говорят многие в США, нет такой войны, которая бы Болтону не понравилась. Он заявил, что одна лишь только мощь США дает им право решать, что легитимно, а что нет.
Ситуация нагнетается
Эскалация в Сирии последовала за обвинениями в том, что режим Асада стоял за химической атакой в Думе в прошлую субботу. Именно на это событие и ссылается Бликс, когда говорит об отсутствии доказательств.
Несмотря ни на что, этот эпизод уже привел к определенным последствиям: сирийское правительство эвакуировало Министерство обороны и штаб-квартиру Вооруженных сил из Дамаска в ожидании западного ракетного удара, сообщает находящееся в изгнании Syrian Observatory for Human Rights.
«Я не исключаю, что режим Асада несет ответственность, но пока никаких доказательств этого нет. Асад пригласил Организацию по запрещению химического оружия, и надо дождаться результатов ее расследования. Но, похоже, для США это не играет никакой роли, США вновь назначают себя мировым жандармом», — говорит Бликс.
Трамп и мэй уверены
И Дональд Трамп, и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверены в том, что президент Башар Асад виноват в газовой атаке в Думе. Лидер лейбористов Джереми Корбин, в свою очередь, требует голосования в парламенте.
Предшественник Мэй, Дэвид Кэмерон, неожиданно услышал «нет» от своих же однопартийцев в Палате общин, в аналогичной ситуации в связи с газовой атакой в Восточной Гуте в 2013 году.
Возможно, Мэу вспомнила Кэмерона, когда она, по словам источников ВВС, отказалась от рассмотрения этого дела в Вестминстере.
Ханс Бликс находит утешение в том, что министр обороны США Джеймс Мэттис проявляет «несколько большую осторожность».
Пентагон «готов содействовать военными решениями, если они будут целесообразны», подчеркнул в среду министр обороны Мэттис. США тогда по-прежнему рассматривали донесения разведки, по словам Мэттиса, возможно, сообща с Великобританией и Францией, которые вчера провели заседания штабов, посвященные их возможному участию в ударе США.
«Окончательное решение еще не принято», — заявила Сара Сандерс на пресс-конференции в Белом доме в среду. Она указала также на то, что Трамп не назвал никакие сроки.
Он не верит в масштабное вторжение
Бликс говорит, что ракетный удар по Сирии, как и тот, что Трамп предпринял год тому назад, ничего не изменит на поле брани.
«Асад пользуется поддержкой России, Ирана и «Хезболлы», а это никакими ракетами не изменить», — подчеркивает он.
Бликс не верит в масштабное вторжение со стороны США.
«Риск конфронтации с Россией — по-прежнему важный фактор. Со стороны Трампа много бряцания оружием, но я не думаю, что он хочет большой конфликт с русскими».
Россия предупреждает
Неясно, будут ли США предупреждать Россию заранее, как они сделали это 7 апреля прошлого года, когда 59 крылатых ракет «Томагавк» дождем обрушились на авиабазу Шайрат. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вчера сообщил, что прямой линией между Россией и США в Сирии «пользуются обе стороны».
Газета The Daily Telegraph сообщила в среду, что британские подводные лодки направляются во внутреннюю часть Средиземного моря. Американские корабли, якобы, также направляются в регион. Посол России в Ливане, Александр Засыпкин, во вторник пригрозил, что Россия не только будет сбивать американские ракеты, как заявил начальник вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов 13 марта, но также подвергнет обстрелу объекты, с которых будут выпущены ракеты.