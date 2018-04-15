Ещё
Тереза Мэй может наступить на грабли лейбориста Тони Блера — Центр британских исследований
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тереза Мэй может наступить на грабли лейбориста Тони Блера — Центр британских исследований 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Представитель Центра британских исследований рассказала, что в Британии растут протестные настроения после атаки на Сирию.
Британцы понимают, что последствия атаки на Сирию — ухудшение отношений с Москвой, а это может навредить самим властям в Лондоне. Об этом в эксклюзивном интервью радио «Звезда» рассказала старший научный сотрудник Центра британских исследований Кира Годованюк.
«Когда дело Скрипалей началось, это март-месяц, впервые с июня 2017 года, рейтинг партии Терезы Мэй поднялся. Но в то же время, как сейчас будет общественное мнение реагировать на то, что правительство начало бомбардировки без решения парламента, вот здесь вопрос. Потому что в самом британском обществе довольно сильны такие пацифистские настроения. Были уже демонстрации против войны. В этом смысле Тереза Мэй может «наступить на грабли, которые оставил ей лейборист Тони Блер. Велика вероятность, что Тереза Мэй может проиграть от этого, нежели выиграть», — рассказала Кира Годованюк.
В ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили более 100 ракет по объектам на территории Сирии. В Лондоне, Париже и Вашингтоне назвали причиной этому якобы химическую атаку сирийской армии в городе Дума 7 апреля. Россия требует доказательств применения отравляющих веществ. Их пока нет.
ТК «Звезда»: последние новости
В Совфеде отреагировали на решение США ввести новые санкции против России «Дело Скрипалей» и ситуация в Сирии связаны – Захарова В Швейцарской лаборатории ответили Лаврову на заявление о химикате BZ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»99
Британия готовится к «российской атаке возмездия»201
Собчак угодила в громкий скандал187
Навку довели до слез62
«Я узнала, что такое русофобия в Польше»69
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение