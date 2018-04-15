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Предсказано пять новых волн санкций против России
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В Совфеде предсказали пять новых волн санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новые американские санкции против России будут вводить еще минимум пять раз в этом году, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.
>>Захарова прокомментировала введение новых санкций
По его словам, закон о противодействии противникам США, принятый в августе 2017 года, позволяет американцам «не придумывать никаких новых обоснований» для введения новых антироссийских санкций. «Но, видимо, неловко делать это без поводов. Поэтому обоснования клепаются на коленке», — сказал Климов RT.
«Послезавтра скажут, что в США прошли сильные дожди, дул ветер, было плохое настроение у ряда американцев и на этом основании введут санкции. Все делается в этой доведенной до абсурда «логике», — заметил сенатор, добавив, что по его оценкам, США в этом году введут новые санкции против России как минимум еще пять раз.
Парламентарий назвал циничной историю с якобы имевшей место химатакой в сирийской Думе. «Сами инсценировали химическую атаку, потом на основании собственных фейк-новостей, поданных через их же СМИ в гипертрофированном виде, сделали вывод о применении химического оружия», — заметил сенатор. Западные страны обстреляли территорию суверенного государства и на этом основании вводят санкции против России, заметил он, добавив, что такое могут придумать либо только «нетрезвые» люди, либо люди с очень высоким уровнем цинизма.
Ранее в воскресенье стало известно, что США в понедельник введут новые санкции против России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции против России вводятся без привязки к реалиям, страну наказывают лишь за ее нахождение на международной арене, без привязки к конкретным событиям.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова указала на общее в «деле Скрипалей» и ситуации в Сирии Москва объяснила нервозность и неадекватное поведение Запада Штайнмайер призвал не называть Россию врагом
Комментарии23  Ещё 3 источника 
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