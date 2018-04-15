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ОЗХО подтвердила уничтожение химоружия в Сирии — Захарова
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ОЗХО подтвердила уничтожение химоружия в Сирии — Захарова 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мария Захарова отметила, что экстремисты и боевики применяют химические вещества на территории Сирии.
Химическое оружие в Сирии было уничтожено. Это подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия», — сказала Захарова в эфире «Россия 1».
По словам Захаровой, применяют химические вещества на территории Сирии экстремисты и боевики.
«Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населенный пункт, село, берется сирийской армией, там находят схроны с химическими веществами», — добавила Захарова.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в понедельник будет обсуждаться новый проект резолюции по Сирии — его предложили США, Великобритания и Франция. По словам Рябкова, у Москвы есть свои требования к документу. Главное из них это немедленное прекращение агрессии против арабской республики со стороны Западной коалиции.
В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Ранее Запад обвинил сирийские власти в химической атаке в городе Думе, при этом никаких настоящих доказательств приведено не было. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили никаких доказательств применения химоружия.
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