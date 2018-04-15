ОЗХО подтвердила уничтожение химоружия в Сирии — Захарова

«Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия», — сказала Захарова в эфире «Россия 1».

По словам Захаровой, применяют химические вещества на территории Сирии экстремисты и боевики.

«Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населенный пункт, село, берется сирийской армией, там находят схроны с химическими веществами», — добавила Захарова.

Великобритания и Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в понедельник будет обсуждаться новый проект резолюции по Сирии — его предложили США Франция . По словам Рябкова, у Москвы есть свои требования к документу. Главное из них это немедленное прекращение агрессии против арабской республики со стороны Западной коалиции.