Британия, США и Франция намерены подчинить себе другие страны, считает Рябков 

Западная тройка — США, Франция и Великобритания — взяла курс на полное политическое подчинение себе остальных стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Конечно, курс западной тройки понятен — это курс на обеспечение полного беспрекословного политического подчинения себе всех остальных. Когда предлагается разумная альтернатива, она ими отвергается, люди не моргнув глазом начинают повторять всякого рода домыслы, политические инсинуации и ударяются в пустую голую риторику», — сказал он.
Замминистра сообщил, что Москва будет использовать все шансы для выведения ситуации вокруг Сирии из крайне опасного политического пике. По его мнению, разумный компромисс по проекту резолюции в СБ ООН по Сирии будет найти крайне затруднительно. Рябков также сказал, что Россия критически изучит документ, подготовленный США, Францией и Великобританией, и отметил, что у Москвы есть свои красные линии. Замглавы МИД рассказал, что каналы связи между Россией и США, позволяющие лучше ориентироваться в происходящем, по-прежнему функционируют. Кроме того, он отметил, что арсенал химического оружия Сирии был уничтожен при строгом международном контроле, и обвинения со стороны США в неполном его уничтожении абсолютно непонятны.