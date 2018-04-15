Британия, США и Франция намерены подчинить себе другие страны, считает Рябков

«Конечно, курс западной тройки понятен — это курс на обеспечение полного беспрекословного политического подчинения себе всех остальных. Когда предлагается разумная альтернатива, она ими отвергается, люди не моргнув глазом начинают повторять всякого рода домыслы, политические инсинуации и ударяются в пустую голую риторику», — сказал он.