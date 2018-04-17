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СМИ: Удар по Сирии — сигнал КНДР
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СМИ: Удар по Сирии — сигнал КНДР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Нанесенный 14 апреля ракетный удар по Сирии должен стать уроком для КНДР. Об этом написала южнокорейская газета The Korea Times.
СМИ обращает внимание на тот факт, что высокоточные удары по арабской республике США, Великобритания и Франция нанесли незадолго до начала межкорейского саммита, назначенного на 27 апреля. Кроме того, в мае может состояться встреча лидеров США и Северной Кореи.
"Эта атака должна стать ясным сигналом Пхеньяну прекратить свои ядерные игры и встать на путь денуклеаризации и мира. В противном случае Дональд Трамп может перейти к военному решению проблемы. Все зависит от Ким Чен Ына, хочет ли он лучшего будущего для своей страны, или же нет", — цитирует ТАСС фрагмент публикации.
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