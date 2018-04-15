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Тегеран припомнил Британии поддержку химатаки против Ирана
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Тегеран припомнил Британии поддержку химатаки против Ирана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном, обсуждался ракетный удар западной коалиции по Сирии, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
«В ходе телефонного звонка иранский министр иностранных дел осудил одностороннее нападение на Сирию и напомнил, что исламская республика Иран выступает против любого использования химического оружия», — передает РИА «Новости» текст заявления МИД Ирана.
Зариф в разговоре с Джонсоном отметил, что Запад атаковал Сирию «как раз перед визитом экспертов по химическому оружию, которые должны расследовать предполагаемую химическую атаку в Думе».
Кроме того Зариф напомнил Джонсону о применении «химического оружия против Ирана со стороны бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, которое поддержали США, Британия и Франция». Глава МИД Ирана раскритиковал Запад за двойные стандарты в вопросе использования химоружия.
Ранее в воскресенье президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани, главы государств обсудили ситуацию в Сирии.
Борис Джонсон перед этим заявил, что ракетные удары западной коалиции по Сирии являются сигналом в отношении применения химического оружия. По его словам, после инцидента в Солсбери было важно, чтобы русские «поняли границы того, что мы стараемся делать».
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