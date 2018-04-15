Сербия: современная Россия защитила бы Югославию от НАТО

Сербии Современная Россия не допустила бы нападения НАТО на Югославию в 1999 году, считает первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич . Он выразил уверенность в том, что если бы агрессия Североатлантического альянса в отношении Югославии повторилась бы сегодня, РФ вмешалась бы в этот конфликт.

Дачич напомнил, что Россия в Сирии находится по приглашению сирийского правительства. «А теперь представьте, какова бы была история, если бы Путин был президентом России в 1999 году, а Россия была бы такой, как сегодня, и наше руководство попросило бы россиян о помощи», — приводит его слова ТАСС

Глава МИД республики при этом отметил, что для Сербии важно поддерживать прочные отношения с Россией и Китаем , а также со странами, которые не признали Косово.

Франции и Со своей стороны президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения в субботу, что последний акт агрессии США Великобритании в Сирии напоминает о бомбардировках Югославии. По его словам, для всех сербов старше 18-19 лет это — «болезненное напоминание о периоде, через который мы прошли».

Согласно результатам опросов, проведенных к 19-й годовщине агрессии НАТО против Югославии, две трети граждан Сербии (62 процента) не простили Североатлантическому альянсу этих бомбардировок.