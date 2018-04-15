МИД пообещал выводить отношения с Западом из «крайне опасного пике»

Сергей Рябков. Москва будет использовать все шансы для того, чтобы вывести ситуацию в отношениях с Западом из крайне опасного политического пике, заявил замглавы МИД России

Он добавил, что каналы связи между Россией США , которые позволяют оценить намерения друг друга, по-прежнему функционируют, передает ТАСС

Рябков также рассказал, что Москва сейчас критически изучит проект резолюции СБ ООН по Сирии , подготовленный Вашингтоном, Парижем и Лондоном. По словам замглавы МИД, у Москвы есть «свои красные линии».

Рябков предположил, что выйти на какой-то разумный компромисс по проекту резолюции в Совбезе ООН по Сирии будет крайне трудно.