Джонсон: Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу BBC заявил, что Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой.
«Мы не стремимся к эскалации напряжённости (в отношениях с Россией. — RT), именно поэтому мы хотим чётко дать понять то, что наш ответ ограничен тем, чтобы сказать «нет» применению химического оружия», — цитирует политика SkyNews.
Ранее Джонсон объяснил, почему Лондон принял решение присоединиться к США и союзникам и нанести удар по Сирии.
В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции выпустили более 100 ракет по объектам на территории Сирии.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с НСН прокомментировал произошедшее.