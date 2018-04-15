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Джонсон: Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой
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Джонсон: Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой 

RT на русском 1 час назад
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу BBC заявил, что Лондон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой.
«Мы не стремимся к эскалации напряжённости (в отношениях с Россией. — RT), именно поэтому мы хотим чётко дать понять то, что наш ответ ограничен тем, чтобы сказать «нет» применению химического оружия», — цитирует политика SkyNews.
Ранее Джонсон объяснил, почему Лондон принял решение присоединиться к США и союзникам и нанести удар по Сирии.
В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции выпустили более 100 ракет по объектам на территории Сирии.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков в разговоре с НСН прокомментировал произошедшее.
RT на русском: последние новости
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