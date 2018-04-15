Генсек НАТО высказался за диалог с Россией

"Диалог с Россией сложен, но именно поэтому он важен. Россия не уйдет, Россия останется, она наш сосед. Поэтому диалог частично касается стремления к улучшению отношений, частично — регулирования уже имеющихся отношений. НАТО по-прежнему открыта к установлению плодотворного диалога с Россией", — сказал он в интервью агентству в преддверии визита в Турцию.

По его словам, организация пока не планирует "дальнейших действий" в связи с инцидентом в британском Солсбери.

"Это была реакция, которую после нападения в Солсбери мы признали как пропорциональный и релевантный ответ. Мы также сократили максимальное (число) дипломатов с 30 до 20. На данный момент у нас нет дальнейших планов. Но в то же время мы будет следить за ситуацией, оценивать и делать то, что необходимо", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных дополнительных шагах в отношении РФ.

Канада, Норвегия, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отзыве, в качестве меры реагирования альянса на "дело Скрипаля ", аккредитации у семи сотрудников российского постпредства при альянсе и отказе в предоставлении аккредитации еще трем. Таким образом, численность постпредства сокращается до 20 человек.

Источник в МИД РФ заявлял, что Москва обязательно ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО. По его словам, "этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе".