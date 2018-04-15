Бывший инспектор ООН: Кто ввел Скрипалям второе отравляющее вещество?

Разработчик технологий уничтожения химоружия в РФ , бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН озадачился способом попадания в организм Скрипалей второго отравляющего вещества.

«Эти два вещества нелегко спутать. Видимо Россия получила доступ к полному отчету анализа ОЗХО и увидела, что помимо того, вещества, которое попросила подтвердить Великобритания, найдены следы вещества типа BZ. Это психохимическое вещество, которое производилось в США с 1962 по 1965 года и использовалось в касетных шашках и дымовых гранатах», — рассказал бывший инспектор ООН.

Нахимичили! Разработчик «Новичка» объяснил, почему Скрипали остались живы Эксперт рассказал, что умереть от BZ сложно, так как смертельная концентрация слишком высокая, но это вещество является выводящим из строя. Поэтому симптомы, которые демонстрировали Скрипали, вполне могли быть симптомами и от BZ.

«Поднимается ряд вопросов. Если Швейцарская лаборатория определила отравляющее вещество через практически три недели, после отравления. Почему они не были обнаружены сразу же, когда концентрация должна была быть в разы выше. Почему нам этого не сказали? Сейчас время вопросов, а ответов все меньше», — объяснил собеседник НСН.

Бывший инспектор ООН объяснил, что в организме человека могут быть обнаружены несколько отравляющих веществ. Сложнее понять каким образом эти вещества, и в каком порядке попали в организм.

«Из результатов анализа следует, что Скрипали были отравлены двумя разными веществами, которые не взаимодействуют друг с другом и действую разнонаправлено. Вопрос в том, когда какое вещество попало в организм. Ведь если человек употребил одно отравляющее вещество, то второе ему употребить уже сложно. Получается, что кто-то потом ввел второе вещество. Кто это мог быть? Генерация такого рода версий начинает возникать из-за отсутствия ответов на элементарные вопросы, которые Великобритания не дает. Почему скрываются факты? Может быть, они противоречат официальной линии?», — резюмировал эксперт.