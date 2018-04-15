Военно-технологический вес США падает — МИД РФ

Военно-технологический вес США неизменно падает, и Вашингтону придется договариваться с Москвой . Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по Сирии вопреки собственному законодательству. При этом в МИД РФ подчеркнули, что ответ на попытку силового давления со стороны Вашингтона у Москвы есть.

В Министерстве иностранных дел РФ также рассказали, что есть основания полагать, что после того, как США нанесли удар по САР, Белый дом пойдет на активизацию диалога с Кремлем.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия.