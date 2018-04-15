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Военно-технологический вес США падает — МИД РФ
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Военно-технологический вес США падает — МИД РФ 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали атаку США и их союзников на Сирию.
Военно-технологический вес США неизменно падает, и Вашингтону придется договариваться с Москвой. Такое заявление сделали в российском Министерстве иностранных дел.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по Сирии вопреки собственному законодательству. При этом в МИД РФ подчеркнули, что ответ на попытку силового давления со стороны Вашингтона у Москвы есть.
В Министерстве иностранных дел РФ также рассказали, что есть основания полагать, что после того, как США нанесли удар по САР, Белый дом пойдет на активизацию диалога с Кремлем.
В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Атака была произведена на объекты, якобы использовавшиеся для производства химоружия.
Ранее Запад обвинил сирийское руководство в химической атаке, которая якобы была совершена в городе Дума. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили реальных доказательств применения химоружия.
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