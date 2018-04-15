Кисляк выразил уверенность, что Дамаск добьется мира в стране

"Ну это очень трудно сказать. Сирия уже больше 7 лет проходит испытание войной, которая была развязана против легитимного государственного инструмента страны. Конечно, хребет международного терроризма, который является главной угрозой, сломлен, но он еще не растоптан. Поэтому понадобится еще определенное время, чтобы довести всю эту работу до конца. Я абсолютно уверен, что сирийское правительство, опираясь на помощь друзей, добьется того, что в стране будет мир. Мир, который будет работать на интересы сирийцев", — сказал Кисляк в эфире телеканала «Россия-24».

При этом Кисляк отметил, что на Западе двойственная риторика в отношении Сирии.

"С одной стороны, они за женевский процесс, за поиск пути решения, и отступить от этого будет очень тяжело. С другой стороны, делают все, чтобы все, кого они там поддерживают, выживали и решали задачи, которые им были поставлены. Но я думаю, что и это будет сломлено", — сказал он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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