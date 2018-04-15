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Эксперт объяснил странную реакцию швейцарской лаборатории на слова Лаврова
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Эксперт объяснил странную реакцию швейцарской лаборатории на слова Лаврова 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк объяснил, почему в швейцарской лаборатории, на выводы которой сослался глава МИД Сергей Лавров, не стали комментировать его слова о веществе BZ, состоящем на вооружении у Великобритании и США. Комментарий эксперта приводит RT.
"Очевидно, что в настоящий момент институты, которые должны отвечать за региональную и глобальную безопасность, в том числе и ОЗХО, подвержены очень серьёзному давлению со стороны внешних сил… Мы видели, как представители Великобритании, США и других государств, не дожидаясь не то чтобы итогов, но даже начала расследования, обвинили наше государство. В этом контексте любая информация, которая может поставить под сомнение их голословные выводы, очень невыгодна коллективному Западу. Поэтому, естественно, лаборатории, в том числе и швейцарская, которая рассказала о BZ, будут под давлением", — заявил Данюк.
Эксперт также считает, что в будущем на официальном уровне будет заявлено о непричастности России к делу об отравлении Скрипалей.
"Но самая главная стратегическая задача была достигнута. Теперь в информационном пространстве существует определённая смысловая связка: Москва, Кремль, отравление Скрипаля", — пояснил Данюк.
Ранее Лавров заявил, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли отравиться веществом BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и стран НАТО. Швейцарская химическая лаборатория в Шпице, изучавшая пробы с места отравления Скрипалей, отказалась комментировать его заявление.
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