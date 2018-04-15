Берлускони обратился к Западу по поводу России

Берлускони обратился к западным странам по поводу России

«Продолжаю верить как западник, который любит Америку и Европу, что Россия при Путине должна рассматриваться как стратегический партнер, а не как противник», — передает его слова «Интерфакс».

По его словам, у России и Запада могут быть разные интересы, но противоречия надо разрешать «в согласии, а не в конфликте».

Ситуация в Сирии , по его словам, демонстрирует опасность «поспешных решений».