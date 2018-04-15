Ещё
Берлускони обратился к Западу по поводу России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Берлускони обратился к западным странам по поводу России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Западным странам нужно рассматривать Россию не как противника, а как партнера, написал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в письме в газете Corriere della Sera.
«Продолжаю верить как западник, который любит Америку и Европу, что Россия при Путине должна рассматриваться как стратегический партнер, а не как противник», — передает его слова «Интерфакс».
По его словам, у России и Запада могут быть разные интересы, но противоречия надо разрешать «в согласии, а не в конфликте».
Ситуация в Сирии, по его словам, демонстрирует опасность «поспешных решений».
Отметим, что в Италии, как писала газета ВЗГЛЯД, к власти приходят сторонники российского лидера Владимира Путина, в том числе партия Берлускони «Вперед, Италия».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» американском мифе о доминировании Дети Асада отдохнули в «Артеке» Штайнмайер призвал не называть Россию врагом
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии300
США накажут Россию за поддержку Асада322
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США618
Ракеты Трампа подстрелили рубль372
Подписчики ополчились на Галкина40
Видео
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение