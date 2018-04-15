Штайнмайер встал на защиту России

Штайнмайер: страны Запада не должны называть Россию врагом

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал побеспокоиться о том, чтобы не произошло отчуждения между жителями западных стран и россиянами на фоне обострения международной обстановки.

"Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами", — заявил глава германского государства в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

Штайнмайер отметил, что инцидент в Солсбери вызывает беспокойство.

"Но равным образом нас должно беспокоить стремительно растущее отчуждение между Россией и Западом, последствия чего выходят за рамки этого инцидента", — подчеркнул он.

"Противодействовать этому опасному отчуждению — вот вызов и задача ответственных политиков", — констатировал президент Германии.

По его мнению, Европа не должна отказываться от критики действий России.