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Штайнмайер встал на защиту России
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США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии

Штайнмайер: страны Запада не должны называть Россию врагом 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Reuters
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал побеспокоиться о том, чтобы не произошло отчуждения между жителями западных стран и россиянами на фоне обострения международной обстановки.
"Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами", — заявил глава германского государства в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
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Штайнмайер отметил, что инцидент в Солсбери вызывает беспокойство.
"Но равным образом нас должно беспокоить стремительно растущее отчуждение между Россией и Западом, последствия чего выходят за рамки этого инцидента", — подчеркнул он.
"Противодействовать этому опасному отчуждению — вот вызов и задача ответственных политиков", — констатировал президент Германии.
По его мнению, Европа не должна отказываться от критики действий России.
"Но мы не должны оставлять попыток делать это посредством прямого диалога", — отметил Штайнмайер.
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Комментарии26  Ещё 3 источника 
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