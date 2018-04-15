В Черногории подсчитали размер российских инвестиций за десять лет

"За десять лет Россия привела в Черногорию, инвестировала, в том числе в туристическую отрасль, 3 миллиарда евро. Но (настоящая) цифра намного больше, она составляет 4,5 миллиарда евро, по моим сведениям. Так или иначе русские привезли в нашу страну 4,5 миллиарда евро. В ВВП российские инвестиции и российский туризм составляют 30%", — сообщил РИА Новости Джукич.

В то же время он отметил, что в последние годы инвестиционный климат в стране для российских денег меняется по политическим мотивам — из-за вступления страны в НАТО и ее проевропейской ориентации.

"Инвестициям препятствуют, инвестиции контролируются. Если знают, что инвестор русский… то эти инвестиции обречены на очень большой контроль. Все инспекции туда приезжают, проверки, людям не дают работать. В экономическом плане, к большому сожалению, это очень контролируется. Сейчас инвестиции из РФ поставлены все под большим знаком вопроса", — рассказал Джукич.

По его оценке, «ветку экономики под названием „Россия“, на которой сидит Черногория, она пилит, пилит, пилит».

Германия и Ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия , а также США Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Кабмин Черногории сообщил, что принял решение о высылке одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля» и отзыве согласия на деятельность в республике почетного консула России в Будве Боро Джукича. Джукич выполнял обязанности почетного консула РФ с июня 2014 года на всем черногорском побережье от границы с Албанией до границы с Хорватией

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.