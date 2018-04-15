Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию

Великобритания думает над тем, чтобы начать кибератаку против России в ответ на возможное «нападение» российских хакеров на британскую национальную инфраструктуру, пишут британские СМИ со ссылкой на неназванные источники безопасности.

The Sunday Times отмечает, что в центре напряженных отношений между Россией и Британией оказались вопросы кибербезопасности. Так, в четверг представитель британской спецлужбы заявил, что Центр правительственной связи «продолжит раскрывать неприемлемое киберповедение России», сообщает Reuters.

Также британские чиновники ожидают, что российские хакеры могут начать распространение компромата на политиков правительства Великобритании.

В марте британские СМИ со ссылкой на местные спецслужбы уже назвала цели, которые Россия якобы выбрала для кибератаки. В их числе — известный ядерный центр.