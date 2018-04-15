США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии

США намерены ввести новые санкции против России в ответ на «постоянную поддержку Москвы режима Асада» в связи с ситуацией в Сирии . Об этом говорится в материалах для прессы, подготовленных Белым домом к брифингу, сообщает Daily Mail

В документе говорится также о том, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».

Между тем в Ассоциации по контролю над вооружениями США заявили, что ракетные удары по объектам в Сирии, нанесенные США, Великобританией Францией , противоречат международному праву и американской конституции, сообщается на сайте ассоциации

«Мы глубоко обеспокоены тем, что последняя военная операция США, Великобритании и Франции была предпринята без специального разрешения конгресса США».

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на субботу.

По информации Минобороны России, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».