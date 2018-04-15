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США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
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США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии 

Рамблер 11 минут назад
США намерены ввести новые санкции против России в ответ на «постоянную поддержку Москвы режима Асада» в связи с ситуацией в Сирии. Об этом говорится в материалах для прессы, подготовленных Белым домом к брифингу, сообщает Daily Mail.
В документе говорится также о том, что поддержка Москвы «позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа».
>> В МИД пообещали жесткий ответ на новые санкции США
Между тем в Ассоциации по контролю над вооружениями США заявили, что ракетные удары по объектам в Сирии, нанесенные США, Великобританией и Францией, противоречат международному праву и американской конституции, сообщается на сайте ассоциации.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что последняя военная операция США, Великобритании и Франции была предпринята без специального разрешения конгресса США».
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на субботу.
По информации Минобороны России, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».
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