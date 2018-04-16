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Башар Асад: на восстановление Сирии необходимо 400 млрд долларов и 15 лет
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Башар Асад: на восстановление Сирии необходимо 400 млрд долларов и 15 лет 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Русская Весна
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами отметил, что нанесенные западной коалицией авиаудары лишь помогли сирийскому народу перестать бояться страны НАТО.
«Президент Сирии особо обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую Западом, — цитирует Интерфакс координатора группы Госдумы по связи с парламентом САР Дмитрия Саблина. — Президент Асад сказал, что потребуется около 400 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, на это уйдет, по его оценкам, от 10 до 15 лет».
Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов» по территории Сирии. К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Ракетные удары были нанесены по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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