Косачев прокомментировал итоги голосования ООН

Результат голосования в Совете Безопасности ООН по российскому проекту резолюции по Сирии был предсказуемым. Об этом написал в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Исход голосования, хотя и он должен был бы по всей логике происходящего, если оставаться объективными и честными, оказаться иным. К сожалению, результат был предсказуем, поскольку предопределен не существом вопроса, но жесткой дисциплиной в ООН, культивируемой американцами", — написал российский сенатор.
Он напомнил, что документ поддержали Китай и Боливия, а Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.
"Почти без неожиданностей. И почти без комментариев. За исключением одной позиции. Не ожидал", — заявил Косачев.
Парламентарий, правда, не уточнил, позиция какой страны стала для него неожиданностью.
Ранее российская делегация распространила в СБ проект резолюции с осуждением "агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников". Документ требует от американцев и их союзников немедленно прекратить агрессию в отношении арабской республики, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права. Совбез отклонил резолюцию.
США, Великобритания и Франция в субботу нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, которые якобы используются для производства химического оружия. Союзники выпустили свыше 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.