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Захарова прокомментировала военную операцию западной коалиции в Сирии
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Захарова прокомментировала военную операцию западной коалиции в Сирии 

Банки.ру 14 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар. За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу», — заявила она.
Захарова также напомнила об ответственности западных СМИ за ракетные удары. «Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на „СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации“. После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», — заключила дипломат.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал военную операцию США, Франции и Великобритании против Сирии. Он назвал это нападение актом агрессии и осудил действия западной коалиции. «Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом. Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — сказал президент РФ.
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