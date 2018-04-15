Госдеп попытался объяснить миру, зачем США бомбили мирно спящий Дамаск 

И.о госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан провел телефонные переговоры с лидерами внешнеполитических ведомств Ирака, Кувейта, Турции и Чехии, в ходе которых рассказал о целях и результатах проведенного в ночь на субботу ракетного удара по Сирии, сообщает внешнеполитическое ведомство США.
В Госдепе сухо информировали, что «исполняющий обязанности госсекретаря Салливан поговорил с лидерами внешнеполитические ведомств в ответ на их просьбу сообщить об авиаударе по Сирии», передает РИА «Новости».
В частности, как уточнили в ведомстве, Салливан поговорил с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом, министром иностранных дел Чехии Мартином Стропницким, замминистра иностранных дел Турции Умитом Ялчином и министром иностранных дел Ирака Ибрахимом аль-Джафари.
Накануне Ирак, комментируя ракетный удар США по Сирии, фактически обвинил Запад в пособничестве терроризму, призвав Лигу арабских государств выработать общую позицию.
Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Было выпущено более ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Позднее США выразили готовность ударить по Сирии еще раз.
Президент России Владимир Путин заявил, что удар западной коалиции по Сирии является актом агрессии против суверенного государства.