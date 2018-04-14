Путин поговорил с Эрдоганом

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

В ходе телефонного разговора обсуждалась "обострившаяся ситуация вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны".

"Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права", — сообщает Кремль.

"Российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии", — отмечается в сообщении.