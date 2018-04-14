Ещё
Путин поговорил с Эрдоганом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ракетные удары США и их союзников по Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора обсуждалась "обострившаяся ситуация вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны".
"Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права", — сообщает Кремль.
>> Эрдоган поддержал США
"Российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии", — отмечается в сообщении.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
РИА Новости: последние новости
Ле Пен назвала ошибкой удар западной коалиции по Сирии Захарова назвала США "по-настоящему исключительными" из-за обстрела Дамаска Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой Римским удары по Сирии
Комментарии84
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США1100
Асад сделал заявление после удара США684
США столкнулись с массовым браком истребителей103
В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7118
«Россию ждет розовый понедельник»128
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение