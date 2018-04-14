Совбез ООН отказался осуждать агрессию США и их союзников

Об этом сообщил постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН в апреле Густаво Меса-Куадро.

Россия распространила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором от США и их союзников требую незамедлительно прекратить агрессию против Сирии в нарушение международного права.