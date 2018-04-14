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Совбез ООН отказался осуждать агрессию США и их союзников
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Совбез ООН отказался осуждать агрессию США и их союзников 

Вести.Ru 1 час назад
Российский проект резолюции СБ ООН, осуждающий атаку на Сирию, не был принят: За проект проголосовали Россия, Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались. Оставшиеся восемь членов СБ проголосовали против.
Об этом сообщил постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН в апреле Густаво Меса-Куадро.
Россия распространила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором от США и их союзников требую незамедлительно прекратить агрессию против Сирии в нарушение международного права.
Авторы проекта выражают обеспокоенность, что удар был нанесен, когда миссия ОЗХО начала работу, передает "Интерфакс".
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