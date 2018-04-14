Россия обрушилась на США с критикой в СБ ООН

Василий Небензя, постпред России при ООН:

«Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников против Сирии. Это уже пятое заседание по данной теме на этой неделе. Россия делала все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизацией в регионе Ближнего Востока. США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву, хотя, как постоянные члены Совета Безопасности, должны особенно твердо отстаивать положения Устава ООН. Было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья Конституции США.

Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой Основной закон, но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом ООН. Любопытно, как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую Конституцию. Вас все время тянет к колониализму, к неоколониализму. Вы с пренебрежением относитесь к Уставу ООН и Совету Безопасности, который вы беспардонно пытаетесь использовать в своих нечистоплотных целях.

Никакой серьезной работы в СБ вы не ведете. С нами вы не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета. В качестве предлога для агрессии называлось предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума. Российские представители после проведенной нашими специалистами инспекции однозначно заявили, что такого инцидента не было. Вчера некоторые наши коллеги, кто-то наивно, а кто-то цинично, говорили нам, что причина ситуации якобы в отсутствии независимого механизма по расследованию. Агрессия показала, что дело совсем не в нем, как мы и говорили. Во время прошлогодней атаки на авиабазу Шайрат совместный механизм ОЗХО — ООН был, но это не помешало США нанести ракетный удар. Мы много раз говорили, вам никакие расследования не нужны. Не нужны они были тогда, не нужны они и сейчас. Организаторы агрессии не стали дожидаться даже элементарного установления факта в международной организации, которая уполномочена этим заниматься. Они сами все якобы установили и сразу назначили виновных после того, как сами же с помощью подопечных им боевиков и карманных НПО распустили через социальные сети эти слухи».

Мир подводит итоги ракетного обстрела Сирии силами США, Великобритании и Франции. По официальным данным Дамаска, погибших нет. По данным СМИ, пострадали несколько мирных жителей. В Пентагоне утверждают, что силы коалиции поразили в Сирии все цели, которые хотели, и добавляют, что сирийская система ПВО, которая основана на российских комплексах, показала свою неэффективность. В Дамаске и в Москве утверждают обратное. По данным Минобороны России, из более чем 100 выпущенных ракет средства ПВО перехватили 71. Атакам, в частности, подвергались несколько аэропортов, но все ракеты, выпущенные по ним, были сбиты. В США заявляют, что нанесли обстрелянным объектам существенный урон, в Сирии это опровергают. Как проходил обстрел Дамаска?

Александр Харченко, корреспондент ANNA-News:‏

«Разбудили нас сирийские знакомые, которые рассказали о том, что Америка начинает наносить удары по объектам сирийской армии под Дамаском и в других местах. Это где-то было четыре часа, мы, естественно, встали, побежали на крышу, и там мы увидели, что над Дамаском стали летать ракеты. Значит, это предположительно был С-200, «Буки» — это разные системы противовоздушной обороны, также отчетливо слышали и разрывы от комплексов, это, скорее всего, был «Панцирь-С1». То есть со стороны Ливана активно работали ПВО, на горе Касиюн стартовали ракеты, в общем, все небо было покрыто реверсивными следами от этих ракет. Четыре с чем-то часа мы наблюдали за этой ситуацией, были отчетливо слышны разрывы в черте города Дамаска. А потом мы узнали, что был район Барзе, значит, удар был нанесен по научно-исследовательскому центру, где, по словам Соединенных Штатов Америки, находилась лаборатория, которая занималась производством химического оружия. Но давайте будем откровенны и посмотрим на карту, город Барзе находится с районом Кабун, это в черте города Дамаск, и район Барзе со всех сторон окружен жилыми домами, причем многоэтажными. И давайте себе представим ситуацию, что действительно химическое оружие там складировалось, производилось прямо в черте Дамаска. Если бы оно там оказалось, и американцы нанесли бы удар по складу с химическим оружием в черте города, то есть был бы большой разлив зарина, иприта, хлора и отравляющих веществ. Вы представляете, какие жертвы были бы среди мирного населения в Дамаске? То есть здесь прямо можно сказать о том, что удары наносились по тем объектам, где, скорее всего, американцы знали, что на этих объектах точно нет химического оружия. Значит, ударам еще подверглась авиабаза в Меззе. Мы там не были, но говорят, что разрушения какие-то есть, но они незначительные».

При этом Дональд Трамп сообщил, что готов отдать приказ о новых ударах по Сирии, если Башар Асад снова, как утверждает Вашингтон, применит химоружие. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Никки Хейли

«Нанесенные удары — четкое послание: США не позволят Асаду продолжать использовать химоружие», — отметила она.

Украинский президент Петр Порошенко назвал удар США, Франции и Британии по Сирии вынужденным, но оправданным шагом, считает его справедливым ответом на возможную химическую атаку в Думе. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

В Пентагоне заявляют, что удар был единичным. Об этом сообщил американский генерал Джозеф Данфорд. Как утверждается, все три объекта имели отношение к химической программе Асада.