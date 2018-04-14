Россия обрушилась на США

Эксперты ОЗХО прибыли в Сирию для начала работы в городе Дума. Об этом сообщила организация в своем Twitter. А в Нью-Йорке началось экстренное заседание Совбеза ООН. Оно было созвано по инициативе России после ракетных ударов США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии. Поводом для этих ударов стал якобы имевшая место химатака в Думе, ответственность за которую, как утверждают на Западе, лежит на Башаре Асаде. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что атака США и союзников была проведена в нарушение Устава ООН.
Василий Небензя, постпред России при ООН:
«Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников против Сирии. Это уже пятое заседание по данной теме на этой неделе. Россия делала все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизацией в регионе Ближнего Востока. США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву, хотя, как постоянные члены Совета Безопасности, должны особенно твердо отстаивать положения Устава ООН. Было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья Конституции США.
Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой Основной закон, но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом ООН. Любопытно, как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую Конституцию. Вас все время тянет к колониализму, к неоколониализму. Вы с пренебрежением относитесь к Уставу ООН и Совету Безопасности, который вы беспардонно пытаетесь использовать в своих нечистоплотных целях.
Никакой серьезной работы в СБ вы не ведете. С нами вы не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета. В качестве предлога для агрессии называлось предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума. Российские представители после проведенной нашими специалистами инспекции однозначно заявили, что такого инцидента не было. Вчера некоторые наши коллеги, кто-то наивно, а кто-то цинично, говорили нам, что причина ситуации якобы в отсутствии независимого механизма по расследованию. Агрессия показала, что дело совсем не в нем, как мы и говорили. Во время прошлогодней атаки на авиабазу Шайрат совместный механизм ОЗХО — ООН был, но это не помешало США нанести ракетный удар. Мы много раз говорили, вам никакие расследования не нужны. Не нужны они были тогда, не нужны они и сейчас. Организаторы агрессии не стали дожидаться даже элементарного установления факта в международной организации, которая уполномочена этим заниматься. Они сами все якобы установили и сразу назначили виновных после того, как сами же с помощью подопечных им боевиков и карманных НПО распустили через социальные сети эти слухи».
Мир подводит итоги ракетного обстрела Сирии силами США, Великобритании и Франции. По официальным данным Дамаска, погибших нет. По данным СМИ, пострадали несколько мирных жителей. В Пентагоне утверждают, что силы коалиции поразили в Сирии все цели, которые хотели, и добавляют, что сирийская система ПВО, которая основана на российских комплексах, показала свою неэффективность. В Дамаске и в Москве утверждают обратное. По данным Минобороны России, из более чем 100 выпущенных ракет средства ПВО перехватили 71. Атакам, в частности, подвергались несколько аэропортов, но все ракеты, выпущенные по ним, были сбиты. В США заявляют, что нанесли обстрелянным объектам существенный урон, в Сирии это опровергают. Как проходил обстрел Дамаска?
Александр Харченко, корреспондент ANNA-News:
«Разбудили нас сирийские знакомые, которые рассказали о том, что Америка начинает наносить удары по объектам сирийской армии под Дамаском и в других местах. Это где-то было четыре часа, мы, естественно, встали, побежали на крышу, и там мы увидели, что над Дамаском стали летать ракеты. Значит, это предположительно был С-200, «Буки» — это разные системы противовоздушной обороны, также отчетливо слышали и разрывы от комплексов, это, скорее всего, был «Панцирь-С1». То есть со стороны Ливана активно работали ПВО, на горе Касиюн стартовали ракеты, в общем, все небо было покрыто реверсивными следами от этих ракет. Четыре с чем-то часа мы наблюдали за этой ситуацией, были отчетливо слышны разрывы в черте города Дамаска. А потом мы узнали, что был район Барзе, значит, удар был нанесен по научно-исследовательскому центру, где, по словам Соединенных Штатов Америки, находилась лаборатория, которая занималась производством химического оружия. Но давайте будем откровенны и посмотрим на карту, город Барзе находится с районом Кабун, это в черте города Дамаск, и район Барзе со всех сторон окружен жилыми домами, причем многоэтажными. И давайте себе представим ситуацию, что действительно химическое оружие там складировалось, производилось прямо в черте Дамаска. Если бы оно там оказалось, и американцы нанесли бы удар по складу с химическим оружием в черте города, то есть был бы большой разлив зарина, иприта, хлора и отравляющих веществ. Вы представляете, какие жертвы были бы среди мирного населения в Дамаске? То есть здесь прямо можно сказать о том, что удары наносились по тем объектам, где, скорее всего, американцы знали, что на этих объектах точно нет химического оружия. Значит, ударам еще подверглась авиабаза в Меззе. Мы там не были, но говорят, что разрушения какие-то есть, но они незначительные».
При этом Дональд Трамп сообщил, что готов отдать приказ о новых ударах по Сирии, если Башар Асад снова, как утверждает Вашингтон, применит химоружие. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Никки Хейли.
«Нанесенные удары — четкое послание: США не позволят Асаду продолжать использовать химоружие», — отметила она.
В свою очередь, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что «Россия не может учить Британию международному праву». По ее словам, не может считаться незаконным использование силы для предотвращения смерти многих невинных людей. Турция поддержала ракетные удары по Сирии. Об этом заявил президент Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле. Он также сказал, что противостояние России и США по Сирии необходимо перевести в мирное русло, турецкий лидер обсуждал этот вопрос с Терезой Мэй и намерен обсудить с Эммануэлем Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель после долгого молчания заявила, что удар по Сирии был необходимым и соразмерным, Берлин приветствует действия американских, британских и французских союзников.
Украинский президент Петр Порошенко назвал удар США, Франции и Британии по Сирии вынужденным, но оправданным шагом, считает его справедливым ответом на возможную химическую атаку в Думе. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
В Пентагоне заявляют, что удар был единичным. Об этом сообщил американский генерал Джозеф Данфорд. Как утверждается, все три объекта имели отношение к химической программе Асада.