Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой Римским удары по Сирии

"Христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии… Нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие", — сказал он.

Разговор состоялся по инициативе патриарха Кирилла.

Он также сообщил, что позже обсудил со всеми патриархами Ближнего Востока эту же тему.

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