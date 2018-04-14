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Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой Римским удары по Сирии
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Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой Римским удары по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил журналистам, что провел телефонный разговор с папой Римским Франциском в связи с ракетными ударами США и их союзников по Сирии.
"Христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии… Нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие", — сказал он.
Разговор состоялся по инициативе патриарха Кирилла.
Он также сообщил, что позже обсудил со всеми патриархами Ближнего Востока эту же тему.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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