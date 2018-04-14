Эрдоган поддержал США

Эрдоган назвал удары США, Британии и Франции по Сирии обоснованными

Великобритании и Анкара положительно восприняла удары США Франции по Сирии и считает обоснованным наказанием за предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе , заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы этой ночь не спали, следили за ситуацией (в Сирии). Мы находим операцию правильной. Потому что нельзя оставить химатаку без наказания. Виновные должны быть наказаны. В последнее время режим начал непропорциональное наступление на оппозицию. Он не только химическим, но и обычным оружием убивает людей. И обычным во много раз больше, чем химическим. В Сирии ради мира и покоя народа надо занять единую позицию и против режима, и против ИГ (запрещена в РФ), и против других террористов", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что Турция выступает за снижение эскалации между РФ и США в связи с кризисом в Сирии.