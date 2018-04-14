Эрдоган поддержал США

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Эрдоган назвал удары США, Британии и Франции по Сирии обоснованными 

РИА Новости 2 часа назад
Анкара положительно восприняла удары США, Великобритании и Франции по Сирии и считает обоснованным наказанием за предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы этой ночь не спали, следили за ситуацией (в Сирии). Мы находим операцию правильной. Потому что нельзя оставить химатаку без наказания. Виновные должны быть наказаны. В последнее время режим начал непропорциональное наступление на оппозицию. Он не только химическим, но и обычным оружием убивает людей. И обычным во много раз больше, чем химическим. В Сирии ради мира и покоя народа надо занять единую позицию и против режима, и против ИГ (запрещена в РФ), и против других террористов", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
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Он добавил, что Турция выступает за снижение эскалации между РФ и США в связи с кризисом в Сирии.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.
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