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В США заявили, что могут доказать применение хлора и зарина в Думе
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В США заявили, что могут доказать применение хлора и зарина в Думе 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. США располагают информацией, которая указывает на то, что в сирийском городе Дума 7 апреля были применены и хлор, и зарин, заявил в субботу журналистам представитель администрации президента.
"Информация, которой мы располагаем, указывает на применение хлора и зарина, оба они являются химическим оружием, использованным в этой атаке", — сказал он в ходе телефонного брифинга.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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