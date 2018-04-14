«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»

Запад и НАТО пытаются сорвать победу России над террористами в Сирии; для нанесения ударов США, Франции и Великобритании требовался любой предлог, считает европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
"Независимо от того, был или не был применен отравляющий газ, это был предлог для США, Франции, Великобритании и Франции, а более глобально — для НАТО, чтобы попытаться сорвать победу России в Сирии", — сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, удары по Сирии стран Запада, поддерживающих повстанцев-исламистов, "являются очевидным нарушением международного права" с целью ослабления законной власти.