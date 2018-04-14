Сирийцы поддержали власти митингами

Премьер-министр Сирии на встрече с делегацией России заявил, что вся страна будет праздновать отражение ракетного удара, нанесенного коалицией во главе с США

Сирия. Дамаск . Площадь Омейядов. В центре города собрались сотни жителей. В руках флаги Сирийской арабской республики. Сирийцы здесь для того, чтобы сказать: они не боятся.

"Мы поддерживаем тебя, Башар ", — такие лозунги скандирует толпа. Люди собрались здесь для того, чтобы показать, что они готовы противостоять агрессии, и авиаудары не сломят дух местных жителей.

"Это люди, которые в течение семи лет не боялись и не будут бояться, они готовы на забастовки из-за лжи Трампа. Сирия всегда была несломленной страной, и она будет такой оставаться, мы будем защищать ее своими знаниями, образованием. Сирия может быть больной, но она не умрет", — говорит один из местных жителей.

Хасаном Роухани. Сам Башар Асад после бомбардировки остался в Дамаске. Утром он вышел на работу. Ролик с главой государства, который идет в свой кабинет в президентском дворце, сопровождается комментарием: «Утро стойкости». Лидер Сирии сразу приступил к работе. У него состоялся телефонный разговор с президентом Ирана

"Он подчеркнул, что эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу с терроризмом и подавлять его на каждой пяди родной земли. Со своей стороны президент Башар Асад сказал Роухани, что атака произошла из-за осознания колониальными западными державами, поддерживающими терроризм, того, что они потеряли контроль, и в то же время, они чувствуют, что потеряли доверие своего народа и мира" — цитирует ТАСС сообщение канцелярии президента Сирии.

Митинги в поддержку власти прокатились по крупным городам. На кадрах, снятых в Алеппо, видно, что у многих в руках российский триколор. Сирийцы отлично знают, какой вклад внесла Россия в борьбу с терроризмом на их земле и как противостоит провокациям о том, что якобы в Восточной Гуте применялось химическое оружие.

Митинг стихийный и миролюбивый. Никакой агрессии или провокаций. Скорее, наоборот — на площади играет музыка. Люди кружатся в танце.

Многие, кто сегодня вышел на улицы, выражают отдельную поддержку армии Сирийской арабской республики.

"К победе! Это утро победы, сирийских сил противовоздушной обороны, это утро победы нашей сирийской армии в Гуте, и, в противостоянии американским ударам", — говорит участница митинга.

"Мы осуждаем и осуждаем это нападение на нашу страну, Трамп — проигравший, его агенты проиграли, а те, кто присоединяются к США, проиграли. Мы говорим: «Да здравствует Асад!» — уверен другой сириец, пришедший на акцию.