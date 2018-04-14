США предупредили РФ об атаке Сирии

Соединённые Штаты перед тем, как нанести удар по объектам в Сирии, связались с Россией с целью снижения риска жертв. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.
«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», — говорится в заявлении Хантсмана, опубликованном в Twitter американской дипмиссии.
По его словам, все цели, выбранные для нанесения ударов, «однозначно являются частью программы разработки химического оружия».
Он также заявил, что «речь не идёт о конфликте между сверхдержавами».
«Мы надеемся на сотрудничество с Россией и ждём, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима (президента Сирии Башара. — RT) Асада».
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что цели операции в Сирии достигнуты.