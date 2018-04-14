США предупредили РФ об атаке Сирии

Хантсман: США перед нанесением удара по Сирии связались с Россией

«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», — говорится в заявлении Хантсмана, опубликованном в Twitter американской дипмиссии.

По его словам, все цели, выбранные для нанесения ударов, «однозначно являются частью программы разработки химического оружия».

Он также заявил, что «речь не идёт о конфликте между сверхдержавами».