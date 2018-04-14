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Представитель платформы оппозиции «Каир»: удар по САР похож на запугивание
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Представитель платформы оппозиции «Каир»: удар по САР похож на запугивание 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удары США, Великобритании и Франции по Сирии больше похожи на запугивание, заявил РИА Новости представитель делегации платформы «Каир» сирийской оппозиции Фираз Халиди.
"Способ, которым были нанесены удары, больше похож на запугивание, кроме того, при ударах была возможность, чтобы не допустить поражения для ополчения режима. Так что я думаю, что этот удар не имел отношения к Сирии, а только был нацелен на то, чтобы уничтожить часть оставшейся обороны и направить мощный сигнал Ирану и его союзникам", — заявил Халиди.
"Любое действие, которое не служит реальному прогрессу в политическом процессе или не приносит его, является пагубным", — добавил он.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.
Российские силы в Сирии задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Подвергшийся ракетному удару исследовательский центр Барза в Дамаске
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