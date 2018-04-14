В Совете Федерации ждут достойный ответ на удары по Сирии 

Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Убеждён, что за грубым нарушением всех международных правовых норм воспоследует достойный ответ от стран, нацеленных на стабилизацию на Ближнем Востоке и в мире в целом. Нельзя позволять расшатать ситуацию в стране, которую буквально по крупицам собирали после победы над основными силами террористов», — подчеркнул он.
Сегодня утром около 4 утра по Москве силы западной коалиции нанесли удар по Сирии. При этом из 103 ракет 71 была сбита силами ПВО САР. Пострадали три человека.
В мире осудили действия США, Великобритании и Франции. В то же время, часть конгрессменов и сенаторов раскритиковала президента США Дональда Трампа за своевольное решение ударить по Сирии.