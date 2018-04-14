Россия самым серьезным образом осуждает агрессию западной коалиции в Сирии 

Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии. Об этом заявил Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля. Президент подчеркнул: удар, нанесенный этим утром по арабской республике, нарушает Устав ООН, нормы и принципы международного права. Наша страна самым серьезным образом осуждает эту агрессию. Путин подчеркнул, что нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией, напомнил Путин.