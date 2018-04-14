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Верховный лидер Ирана назвал заявление Трампа о победе США над ИГ* ложью
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Верховный лидер Ирана назвал заявление Трампа о победе США над ИГ* ложью 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Слова американского президента Дональда Трампа о том, что США нанесли поражение террористической группировке «Исламское государство»* — ложь, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Те, кто вчера открыто или скрытно поддерживал ДАИШ* (арабская аббревиатура ИГ* — ред.), сегодня заявляют о том, что ведут борьбу с ними (боевиками ИГ* — ред.) и разгромили их. Это неправда", — сказал Хаменеи, запись заявления которого была опубликована государственной телекомпанией Ирана.
"В той речи, когда президент Америки несколькими часами ранее заявил, что (США — ред.) смогли нанести поражение ИГ*, является ложью. Явной и открытой!" — отметил верховный лидер Ирана.
Хаменеи в связи с ударом по Сирии также назвал президентов США и Франции, а также премьер-министра Великобритании преступниками.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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