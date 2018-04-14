Верховный лидер Ирана назвал заявление Трампа о победе США над ИГ* ложью

"Те, кто вчера открыто или скрытно поддерживал ДАИШ* (арабская аббревиатура ИГ* — ред.), сегодня заявляют о том, что ведут борьбу с ними (боевиками ИГ* — ред.) и разгромили их. Это неправда", — сказал Хаменеи, запись заявления которого была опубликована государственной телекомпанией Ирана.

"В той речи, когда президент Америки несколькими часами ранее заявил, что (США — ред.) смогли нанести поражение ИГ*, является ложью. Явной и открытой!" — отметил верховный лидер Ирана.

Хаменеи в связи с ударом по Сирии также назвал президентов США и Франции , а также премьер-министра Великобритании преступниками.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>