Посол России в Японии назвал удары по Сирии вооруженной агрессией

"Ракетные удары по Сирии без санкции СБ ООН и без заключения со стороны ОЗХО по вопросу о применении химоружия в Сирии — это вооруженная агрессия, грубейшее нарушение международного права, неуважение к ООН, фактическая помощь террористам ИГИЛ Ан-Нусры (запрещены в РФ), против которых сражается сирийская армия", — говорится в распространенном в субботу комментарии посла.

По его словам, это «очередная постыдная акция США и их союзников».

"Мир опять страдает от маниакального стремления США к разрушительному «лидерству», — подчеркнул Галузин.

Франция. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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