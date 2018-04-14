Посол России в Японии назвал удары по Сирии вооруженной агрессией 

ТОКИО, 14 апр — РИА Новости. Ракетные удары США по Сирии — это вооруженная агрессия, грубейшее нарушение международного права, неуважение к ООН, фактическая помощь террористам, заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.
"Ракетные удары по Сирии без санкции СБ ООН и без заключения со стороны ОЗХО по вопросу о применении химоружия в Сирии — это вооруженная агрессия, грубейшее нарушение международного права, неуважение к ООН, фактическая помощь террористам ИГИЛ и Ан-Нусры (запрещены в РФ), против которых сражается сирийская армия", — говорится в распространенном в субботу комментарии посла.
По его словам, это «очередная постыдная акция США и их союзников».
"Мир опять страдает от маниакального стремления США к разрушительному «лидерству», — подчеркнул Галузин.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>