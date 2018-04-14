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Демократы США назвали незаконным решение Трампа ударить по Сирии
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Демократы США назвали незаконным решение Трампа ударить по Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Конгрессмены из Демократической партии в субботу раскритиковали президента США Дональда Трампа за невнятную позицию по Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.
«Проведение в течение одной ночи авиаударов не может считаться заменой четкой и всеобъемлющей стратегии по Сирии», — заявила член палаты представителей Нэнси Пелоси. С ней согласился влиятельный сенатор-демократ Тим Кейн. По его словам, нанесение таких ударов без разрешения конгресса незаконно.
«А отсутствие всеобъемлющей стратегии по Сирии — это безрассудство», — cказал он.
Конгрессмены-республиканцы, напротив, приветствовали решение Трампа, отмечает The New York Times.
В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду объектов в Сирии в ответ на химатаку, якобы проведенную Дамаском в городе Дума.
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