Демократы США назвали незаконным решение Трампа ударить по Сирии 

Конгрессмены из Демократической партии в субботу раскритиковали президента США Дональда Трампа за невнятную позицию по Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.
«Проведение в течение одной ночи авиаударов не может считаться заменой четкой и всеобъемлющей стратегии по Сирии», — заявила член палаты представителей Нэнси Пелоси. С ней согласился влиятельный сенатор-демократ Тим Кейн. По его словам, нанесение таких ударов без разрешения конгресса незаконно.
«А отсутствие всеобъемлющей стратегии по Сирии — это безрассудство», — cказал он.
Конгрессмены-республиканцы, напротив, приветствовали решение Трампа, отмечает The New York Times.
В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду объектов в Сирии в ответ на химатаку, якобы проведенную Дамаском в городе Дума.