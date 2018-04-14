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СБ ООН отклонил резолюцию с осуждением удара по Сирии
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СБ ООН отклонил резолюцию с осуждением удара по Сирии 

Российская Газета 14 апреля 2018
Восемь проголосовали против, в том числе США, Великобритания и Франция, которые нанесли удар по САР. Еще четыре воздержались.
Предложенный российской стороной проект резолюции предлагал осудить ракетный удар и требовал прекратить агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН. В документе также выражалась обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия «начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума».
Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе САР. Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным минобороны РФ).
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
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