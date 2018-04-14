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Путин прокомментировал атаку по Сирии
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Путин прокомментировал атаку по Сирии 

Рамблер 1 час назад
Российский президент Владимир Путин заявил, что США и их союзники нарушили нормы международного права, атаковав Сирию, сообщает РИА Новости
Путин отметил, что удар был нанесен без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение Устава организации. Путин расценил произошедшее как «акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».
Он отметил, что США своими действиями принесли страдания мирному населению, по сути, потакая террористам. Он также подчеркнул, что западные страны «цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в Сирию», а военную акцию начали, не дождавшись итогов расследования.
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По словам Путина, в очередной раз в качестве предлога для атаки была использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск.
По информации ведомства, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля», больше, чем в прошлом году во время американской атаки по сирийскому военному аэродрому Шайрат.
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