Путин прокомментировал атаку по Сирии

Путин отметил, что удар был нанесен без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение Устава организации. Путин расценил произошедшее как «акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

Он отметил, что США своими действиями принесли страдания мирному населению, по сути, потакая террористам. Он также подчеркнул, что западные страны «цинично пренебрегли отправкой специалистов ОЗХО в Сирию», а военную акцию начали, не дождавшись итогов расследования.

По словам Путина, в очередной раз в качестве предлога для атаки была использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск.

По информации ведомства, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля», больше, чем в прошлом году во время американской атаки по сирийскому военному аэродрому Шайрат.