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РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
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Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий Запада в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва созывает экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом США, Великобритании и Франции по Сирии.
>> Путин прокомментировал атаку по Сирии
«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — цитирует главу государства Интерфакс.
Путин отметил, что эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.
«История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжёлую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — подчеркнул он.
Ранее Генштаб Сирии сообщил, что США и их союзники выпустили около 110 ракет по объектам страны.
RT на русском: последние новости
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