РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий Запада в Сирии

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — цитирует главу государства Интерфакс.

Путин отметил, что эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

«История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжёлую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — подчеркнул он.

Ранее Генштаб Сирии сообщил, что США и их союзники выпустили около 110 ракет по объектам страны.