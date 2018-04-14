Ударив по САР, США пренебрегли итогами борьбы с террористами, заявили в ГД 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон, ударив по Сирии, пренебрег тем, что было сделано в борьбе с радикалами в этой стране за последние два года, заявил первый замруководителя фракции ЕР, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Вашингтон сейчас просто пренебрег тем, что было сделано в борьбе с радикалами в Сирии за последние два года, когда планы террористов по построению так называемого халифата были разрушены. США изо всех сил, будто в агонии, пытаются доказать мировому сообществу, что они все еще действуют и имеют вес на Ближнем Востоке, хотя совершенно очевидно, что они выполняют роль жандарма", — заявил Шхагошев журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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