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Коалиция ударами заметает следы фейковой химатаки в Думе, заявил Слуцкий
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Коалиция ударами заметает следы фейковой химатаки в Думе, заявил Слуцкий 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон и примкнувшие к нему страны ударами по Сирии заметают следы в деле с постановочной атакой в сирийской Думе, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Вашингтон и примкнувшие к нему европейские столицы, таким образом, в том числе заметают следы в деле с очередной постановочной и фейковой атакой в сирийской Думе", — заявил журналистам Слуцкий.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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