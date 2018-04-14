Коалиция ударами заметает следы фейковой химатаки в Думе, заявил Слуцкий 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон и примкнувшие к нему страны ударами по Сирии заметают следы в деле с постановочной атакой в сирийской Думе, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Вашингтон и примкнувшие к нему европейские столицы, таким образом, в том числе заметают следы в деле с очередной постановочной и фейковой атакой в сирийской Думе", — заявил журналистам Слуцкий.
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