«Ты виноват уж тем…». Политолог о заявлении Джонсона про удары в Сирии

Великобритании Глава МИД Борис Джонсон считает, что военная акция Лондона, Парижа и Вашингтона в Сирии была полностью оправдана, она не имеет отношения к попыткам смены режима в стране.

"Действия Франции , Соединенного Королевства и США по совершению выверенного и пропорционального удара против объектов химического оружия — это была совершенно правильная вещь, правильная для Великобритании и правильная для мира. Я очень рад той сильной международной поддержке, которую получили (эти действия — ред.) Очень важно подчеркнуть, что это не была попытка изменить режим в Сирии", — сказал Борис Джонсон.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал заявление главы британского МИД.

"По сути, Джонсон оправдывает нанесение удара по суверенному государству без соответствующего решения Совета Безопасности ООН , без соответствующей резолюции парламента Британии. То есть со всеми нарушениями норм международного и даже внутреннего права. Но поскольку сам Джонсон никаких аргументов не приводит, спорить с ним в данной ситуации трудно. Подобного рода утверждения скорее относятся к элементам верований, чем рационально обоснованных здравым смыслом, аргументами деяний. Джонсон действует по принципу Волка из басни Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Только так можно прокомментировать заявление господина Джонсона", — сказал Богдан Безпалько.

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